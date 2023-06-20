В Нытвенском районе стартовал прием абитуриентов на новое направление — «Технология деревообработки»

В Нытвенском многопрофильном техникуме 19 июня открылся прием на курс — «Технология деревообработки», где будут обучать новым специальностям «лущильщик» и «оператор деревообрабатывающего оборудования». Отраслевое направление было создано в рамках Программы социально-экономического развития поселка Уральский, соглашение о реализации которой заключили компания «Свеза», власти Пермского края и Нытвенского района.

Работа над созданием профильного курса началась еще в прошлом году. Компания «Свеза» и руководство техникума утвердили программу обучения, план сотрудничества и подписали договор о сетевом взаимодействии и практической подготовке студентов. Курс рассчитан на 25 бюджетных мест.

Подать документы может любой выпускник школы. Будущему студенту необходимо предоставить приемной комиссии аттестат об основном общем образовании, фотографии и копию паспорта. После зачисления студентов на протяжении 3 лет и 10 месяцев будут обучать профессиям «лущильщик» и «оператор деревообрабатывающего оборудования». Полученные знания студенты будут закреплять во время производственных практик и летних стажировок на комбинате «Свезы» в Уральском.

«Свеза» развивается, модернизирует свои производственные участки, в связи с этим возрастают требования к компетенциям в ключевых производственных профессиях. Участвуя в совместной программе, мы имеем возможность повлиять на учебный процесс, ввести такие дисциплины и практики, которые подготовят будущих выпускников под актуальные потребности бизнеса», — подчеркнул Денис Мальцев, директор комбината.

Целевая программа, помимо стандартного обучения, предполагает проведение «встреч без галстуков», экскурсий, мастер-классов, участие в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства различных уровней. Такое тесное сотрудничество техникума и комбината позволит подготовить специалистов для предприятия.

«В «Свезе» существуют программы, рассказывающие о специальных кейсах и корпоративные инструменты по повышению эффективности. Ребята будут знать о карьерных возможностях и, надеемся, вовлекутся в работу над текущими и перспективными проектами. А после выпуска понесут свои резюме в компанию, которую уже знают, так как проходили на ней практику, познакомились с корпоративной культурой», - прокомментировала совместную программу Татьяна Мялицина, заместитель директора Нытвенского многопрофильного техникума.

К началу учебного года, при поддержке «Свезы», в техникуме появятся новый современный учебный кабинет «Лесопильного, мебельного и столярно-строительного производств». А в последующем – и лаборатория «Древесиноведения и материаловедения».

Нытвенский многопрофильный техникум стал третьим в Пермском крае образовательным учреждением с направлением «Технология деревообработки» и единственный в крае, где будут готовить лущильщиков и операторов деревообрабатывающего оборудования. Документы можно подать до 15 августа. Зачисление в техникум проходит 16 и 17 августа.