В Перми часть детских садов могут переоборудовать в начальную школу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми часть дошкольный учреждений планируют перепрофилировать под классы начальной школы, группы продленного дня и центры допобразования. Об этом стало известно из программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023-2034 годы. Документ опубликован на сайте мэрии.

В течение последних лет наблюдается снижение численности детей в возрасте до семи лет, связанный с сокращением рождаемости. При этом увеличивается число школьников от 7 до 18 лет. В связи с этим, потребность в детских садах у населения снижается, но повышается спрос на школы. По состоянию на 1 января 2023 года, в школах обучаются 135524 человека.

«Соответственно, необходимо своевременно трансформировать сеть, создавая условия для доступного образования, в том числе эффективно использовать имущественный комплекс дошкольных образовательных учреждений (перепрофилирование групп под классы для детей начальной школы, организация групп продленного дня), а также создавать новые школьные места путем строительства новых зданий общеобразовательных учреждений и реконструкции существующих)», - говорится в Программе.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер