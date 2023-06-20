Компания из Нижнего Новгорода поставит в Пермь 16 электробусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми подвели итоги торгов на поставку 16 новых электробусов. Победителем признана компания ООО «Автотехкомплект» из Нижнего Новгорода. Обязательства по контракту компания выполнит за 751,3 млн рублей. Об этом сообщили в краевом правительстве.

По условиям техзадания, планируется закупить 16 электробусов большого класса. Вместимость каждого – не менее 85 человек. Транспорт должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска. Электробусы должны быть оснащены системой климат-контроля воздуха, зарядками для телефонов, видеонаблюдением, валидаторами для оплаты проезда и другими устройствами.

Предполагается, что электрические автобусы будут курсировать по маршруту №81 «Улица Сапфирная – Станция Пермь II». Их должны доставить в краевую столицу до 15 ноября этого года.

Ранее также стали известны итоги аукциона на поставку четырех ультрабыстрых зарядных станций. Их стоимость составит 81 млн рублей. Их привезет в Пермь и установит московская компания АО «Ситроникс». Подрядчику предстоит их смонтировать до 30 ноября.

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