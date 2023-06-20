Кредитная карта сегодня: как правильно воспользоваться

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Наверняка многие жители Прикамья сталкивались с незапланированными тратами, особенно летом, когда и в отпуск хочется, и гардероб обновить, и новые саженцы для дачи приобрести. Как же быть в такой ситуации? Присмотритесь к возможностям кредитных карт. Кого-то пугает идея быть владельцем «кредитки». Но те, кто видит, что условия по ней прозрачные, делает её в своих руках не просто «палочкой-выручалочкой» и запасным кошельком, но и инструментом, с которым можно планировать свой бюджет и управлять им.

Специалисты сбербанка рассказали, как эффективно пользоваться кредитной картой.

У любой кредитной карты есть беспроцентный период, в который банку можно не платить проценты. У разных банков он отличается по продолжительности. На сегодняшний день минимальный срок льготного периода составляет 90 дней. К примеру, Сбербанк запустил такую кредитную СберКарту, у которой беспроцентный период составляет до 120 дней.

Рассчитайте дату покупки

Планируя крупную покупку, стоит рассчитать дату так, чтобы трата была в начале беспроцентного периода, ведь так можно дольше пользоваться деньгами с кредитной карты без процентов. Как узнать эту дату? Сделать это можно в приложении банка, которые сегодня есть практически у всех.

Долг по кредитной карте возвращайте до конца беспроцентного периода. Длинный беспроцентный период позволит делать покупки, а отдавать без процентов средства можно в течение минимум трёх месяцев. Поэтому будьте внимательны и не пропустите его окончание. Здесь опять поможет мобильное приложение банка, в котором была выпущена кредитная карта.

Вовремя возвращайте долг

Кредитная карта - это не потребительский кредит. Постарайтесь не снимать наличные и не переводить деньги с кредитной карты. В связи с тем, что она создана для совершения покупок, при снятии наличных с такой карты может взиматься комиссия.

Дайте работать своим финансам

Суть этого совета заключается в том, чтобы переводить свои накопления в инвестиции, а покупки совершать с кредитной карты. При получении зарплаты - погасили долг, а свободные средства - снова направляем, например, на вклад и расходуем деньги на кредитке. Таким образом на те средства, которые находятся на вкладе, будут начисляться проценты - а это дополнительный доход. А при оплате покупок кредиткой можно ещё получать дополнительные бонусы или кэшбэк - сегодня многие карты имеют такие функции. А это экономия и, конечно же, очевидные преимущества.

Используйте кэшбэк

Многие банки дают различные привилегии своим держателям: это может быть кэшбэк (когда потраченные средства возвращаются бонусами или деньгами); пониженная ставка на расходы по определенным категориям покупок.

Итак, если следовать этим советам, кредитная карта станет для вас отличным инструментом и выручит в период летних трат.