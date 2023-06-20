В ходе СВО погиб 40-летний командир мотострелков из Прикамья

Фото: администрация Оханского городского округа

В ходе спецоперации на Украине 30 мая погиб 40-летний Александр Минин. Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа.

Александр родился в Нытье. Закончил Острожскую школу, затем служил в армии. По возвращении работал в ООО «Вектор» и Мерзляковской колонии-поселении. В 2014 году получил высшее образование по специальности «инженер-электрик» и начал работать испытателем на пермском заводе «Протон ПМ».

В зону СВО Александр уехал в сентябре прошлого года. Получил звание лейтенанта, был командиром мотострелкового подразделения.

Несмотря на переезд в Пермь, семья бойца выразила пожелание похоронить его в Острожке. Церемония прощания состоится 21 июня в 11:00 в местном Доме культуры.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65