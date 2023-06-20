Пермская обувная фабрика «Трек» начнет выпускать футбольные бутсы

Фото: правительство Пермского края

Пермская фабрика «Трек», которая производит туристическую и спортивную обувь, до конца 2023 года начнет выпускать футбольные бутсы. С рабочим визитом производственную площадку посетил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Фабрика работает уже 20 лет. Там трудятся 400 сотрудников. Ежегодно предприятие изготавливает порядка 400-500 тысяч единиц продукции различных наименований. В основном это лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическая и спортивная обувь из натуральной кожи.

Исполнительный директор компании «Трек» Антон Лебедев в ходе встречи с главой региона расскзал, что с 2022 года стартовало производство спортивной экипировки. Это игровая форма для командных видов спорта, спортивные сумки, рюкзаки, разминочные костюмы, одежда из хлопка. В частности «Трек» по собственной разработке сшил регбийную форму для пермского клуба «Витязь». Игроки наденут ее для выступления на выставочном матче национальной сборной, который состоится в июне этого года.

Теперь компания планирует выпускать футбольные бутсы. Сейчас в России футбольную обувь никто не производит, и пермская фабрика может стать первым в стране производителем. Работу планируют начать в четвертом квартале этого года.