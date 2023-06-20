В Прикамье годовая инфляция в мае выросла до 2,6%

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мае годовая инфляция в Пермском крае увеличилась до 2,6%. Это в два раза больше, чем месяцем ранее, когда она составляла 1,3%. Об этом сообщили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.

Уровень инфляции в регионе также превышает среднероссийский показатель на 0,9%. Согласно прогнозам, годовая инфляция по стране в этом году составит 4,5-6,5%.

Эксперты считают, что рост инфляции связан с повышением спроса на туризм, как внутри страны, так и за рубежом.

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