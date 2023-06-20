В Перми осудили участницу группы лже-юристов, обманувшей пенсионеров на 38 млн рублей

Фото: genproc.gov.ru

Ленинский районный суд Перми вынес приговор женщине — участнице преступной группы лже-юристов, состоящей из 23 человек. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщает прокуратура Прикамья.

Жертвами становились пенсионеры. Всего с мая 2019 по декабрь 2020 года «юристы» заключили более 550 договоров с почти 450 пенсионерами. Их обманули на 38 млн рублей. Сама обвиняемая заключила две сделки и обманом получила 130 тысяч рублей.

Лже-юристы якобы помогали пенсионерам добиться перерасчета и увеличения размера выплачиваемых страховых пенсий по старости.

В результате женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Остальных членов преступной группы тоже ждет суд.

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