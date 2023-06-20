В Кунгуре простились с 25-летним ефрейтором, погибшим в ходе СВО

Фото: официальная группа МАОУ "СОШ №10"

В Кунгуре 19 июня состоялась церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине Данилой Григорьевым. Ему было 25 лет.

Трагическую новость сообщили в местной школе №10, которую окончил молодой человек. В 2013 году после 9 класса он поступил в Кунгурский лесотехнический техникум.

Данила служил по контракту. В СВО участвовал с февраля, был ефрейтором. При выполнении воинского долга получил смертельное ранение. Посмертно награжден Орденом Мужества.

«Данила любил справедливость и правду. Обладал искрометным чувством юмора, умел дружить и дорожить дружбой. Был отзывчивым, добрым, человеком, который всегда готов прийти на помощь товарищу», — вспоминают в школе.

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