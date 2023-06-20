Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 20 июня к 08:00 дорожная пробка в 9 баллов на ул. Спешилова в Камской долине от ТЦ «Замок в долине» до Коммунального моста. Стоит транспорт на перекрестке ул. Борцов Революции с ул. Спешилова.

Затруднение в движении вызвано из-за ремонта Коммунального моста. Движение в границах проведения ремонтных работ на мосту организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом из направлений. Работы по замене асфальтобетона на одной из сторон моста планируют завершить до середины июля.

В Индустриальном районе из-за большого потока транспорта затор на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

В Мотовилихе скопление транспорта на ул. Уинской при движении в сторону ул. Старцева в районе ул. Грибоедова, а также на ул. Мостовой до ул. Фокинской от ул. Огородникова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 24 км. Температура воздуха +7 градусов, облачно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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