Губернатор подписал указ о запрете беспилотников в Пермском крае

В Пермском крае подписан указ, запрещающий использование любых беспилотников.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, запрещающий использование любых беспилотников. Использовать их могут лишь организации с государственным участием, органы власти и местного самоуправления, подведомственные им организации и предприятия.
Указ вступит в силу через 10 дней с момента подписания.
Кстати, на территории города Усолье 29 мая упал беспилотник. На месте падения дрона работала следственно-оперативная группа, которая должна была установить владельца летательного аппарата.
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