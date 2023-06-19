Губернатор подписал указ о запрете беспилотников в Пермском крае

В Пермском крае подписан указ, запрещающий использование любых беспилотников. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, запрещающий использование любых беспилотников. Использовать их могут лишь организации с государственным участием, органы власти и местного самоуправления, подведомственные им организации и предприятия.

Указ вступит в силу через 10 дней с момента подписания.

Кстати, на территории города Усолье 29 мая упал беспилотник. На месте падения дрона работала следственно-оперативная группа, которая должна была установить владельца летательного аппарата.

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