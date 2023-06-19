В Пермском крае будут судить мужчину за истязания женщины и детей

Мужчине грозит срок за издевательства над женщиной и детьми. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кунгурском районе 37-летнего мужчину будут судить за истязания своей сожительницы и ее детей: 14-летнего мальчика и 11-летней девочки. Также в СКР по Пермскому краю рассказали, что «отчим» приставлял нож подростку и угрожал убить.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали следователи.

Кстати, в Краснокамске за подобные преступления мужчину осудили на 3 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. А в пользу несовершеннолетних потерпевших с осужденного взыскан моральный вред - 100 тыс. руб. каждой.