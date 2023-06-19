На открытии «Города встреч» вместе с «Чайф» выступили еще 150 пермских артистов

Фото: permkrai.ru

В выходные в рамках празднования 300-летия Перми стартовал летний фестиваль «Город встреч». Он открылся в субботу, 17 июня. В течение дня на набережной Камы выступили коллективы этнической музыки, школа танцев Dance Life и студия «Тодес». Вечером у Речного вокзала рядом с арт-объектом «Счастье не за горами» состоялось главное событие открытия фестиваля.

Сначала перед пермяками спела пермская «Гуарана», а затем выступила группа «Чайф». Коллектив приплыл на теплоходе «Хирург Разумовский». Сценой для музыкантов стала верхняя палуба круизного лайнера, а на других палубах проходило театрализованное шоу. В них были задействованы порядка 150 артистов из 11 творческих коллективов города. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Зрители заполнили весь променад у причалов. По данным организаторов, первый день летнего фестиваля «Город встреч» в краевой столице посетили порядка 50 тысяч человек. Напомним, фестиваль продолжится до 26 августа.

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