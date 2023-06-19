В Перми горит расселенный дом на улице Карпинского

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Пермяки сообщили в соцсетях о пожаре в районе ЖК «Символ» в Индустриальном районе города. По словам очевидцев, горит деревянный дом, расположенный на улице Карпинского, 62 рядом с многоэтажками. Сейчас на месте много пожарных машин. В МЧС рассказали подробности произошедшего.
Фото: Пермь №1 / Telegram
– Информация о возгорании поступила 19 июня в 15.12. Горит расселенный многоквартирный дом по улице Карпинского. На место ЧП выехали 17 человек личного состава и 4 единицы техники, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Фото: Пермь №1 / Telegram
Огонь охватил около 80 квадратных метров. В 16.24 пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины пожара.
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