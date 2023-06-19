Бездомный пермяк до смерти забил другого бездомного лыжной палкой

Фото: Архив "КП"
В Перми 28-летнему ранее судимому мужчине вынесли приговор за убийство 62-летнего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Случай произошел в Орджоникидзевском районе в ночь на 14 декабря прошлого года. Виновный не имел места жительства, но раньше проживал в расселенном доме по улице Белозерской. Будучи пьяным, он поругался со знакомым — тоже бездомным.
Младший набросился на старшего и начал бить лыжной палкой, руками и ногами по голове и телу. От полученных травм тот скончался на месте.
В результате суд приговорил убийцу к 7 годам колонии строгого режима.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65