Бездомный пермяк до смерти забил другого бездомного лыжной палкой

Фото: Архив "КП"

В Перми 28-летнему ранее судимому мужчине вынесли приговор за убийство 62-летнего знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Случай произошел в Орджоникидзевском районе в ночь на 14 декабря прошлого года. Виновный не имел места жительства, но раньше проживал в расселенном доме по улице Белозерской. Будучи пьяным, он поругался со знакомым — тоже бездомным.

Младший набросился на старшего и начал бить лыжной палкой, руками и ногами по голове и телу. От полученных травм тот скончался на месте.

В результате суд приговорил убийцу к 7 годам колонии строгого режима.

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