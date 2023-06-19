Минпромторг РФ не смог оспорить продажу завода имени Дзержинского в Перми

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Арбитражный суд Пермского края отклонил заявление Минпромторга РФ о признании недействительными торги по продаже имущества машиностроительного завода имени Дзержинского. Об этом сообщает Business class.

Ранее победителем торгов стало московское ООО «ПСК «Спецпроектстрой». С этой компанией был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса завода. Сумма сделки составила 725 млн рублей. Тогда Министерство промышленности и торговли РФ обратилось в суд с заявлением об оспаривании торгов.

Напомним, завод Дзержинского в Перми изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию. В процедуре банкротства он находится с 2005 года. В прошлом году завод перешел на работу в три смены из-за возросшего гособоронзаказа.

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