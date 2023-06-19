Экс-ректор ПГНИУ возглавил дирекцию по управлению будущего кампуса

Эскиз будущего кампуса: рermkrai.ru

В Перми 15 июня зарегистрировали дирекцию межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Ее руководителем назначили бывшего ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова.

В микрорайоне Камская долина на территории в 118 тысяч квадратных метров появится студенческий городок. Там будет гостиничный комплекс на 5 тысяч мест, учебно-лабораторные пространства, спорткомплекс с бассейном, технопарк и многое другое. На строительство кампуса могут потратить порядка 28,5 млрд рублей. Открыть его намерены до конца 2026 года.

Напомним, что Дмитрий Красильников возглавлял Пермский университет с лета 2020 года. Должность ректора он покинул в начале 2023.

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