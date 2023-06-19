В Перми с 20 июня закроют трамвайную остановку «Разгуляй»

Фото: Администрация Перми

В Перми со вторника, 20 июня, закроют трамвайную остановку «Разгуляй» при следовании в сторону центра города. Маршруты №4, 7, 8 и 11 будут останавливаться только при следовании в Мотовилиху. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Отмечается, что данные изменения временные. Они связаны с капремонтом улицы Ленина. Сейчас рабочие приступили к обновлению остановки «Разгуляй».

Кроме того, трамваи №6 будут совершать высадку и посадку пассажиров на площадке в разворотном кольце. Для пересадки на другие маршруты жителям и гостям Перми рекомендуется пользоваться остановкой «Улица Максима Горького».

Пассажиров просят быть внимательнее. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно уточнить в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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