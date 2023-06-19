В Перми сменят подрядчика для достройки дома на улице Сокольской, 10б

Фото: Минстрой Пермского края / Telegram

В Перми сменят подрядчика для достройки проблемного дома по улице Сокольской, 10б в Кировском районе. Причиной стало отставание от графика сдачи работ. Об этом сообщили в краевом Министерстве строительства.

По состоянию на май, на объекте выполнен демонтаж внутренних перегородок и оконных блоков. Сейчас начались работы по кладке внутренних стен и перегородок, приступили к демонтажу кровли. Также на сегодняшний день к дому подведено теплоснабжение. До зимы планируется закрыть тепловой контур здания, чтобы строители могли проводить внутренние отделочные работы.

Однако в связи с тем, что отмечено значительное нарушение графиков работ, принято решение сменить подрядчика для завершения строительства дома. До конца месяца проведут все необходимые процедуры для заключения нового договора и будет определен новый подрядчик. Фонд защиты прав дольщиков ведет переговоры с несколькими подрядными организациями.

Напомним, жилой дом по улице Сокольской, 10б в Перми начал возводить в 2018 году обанкротившийся «Трест №14». Общая площадь здания составляет около 26 тыс. квадратных метров. В новостройке разместится 359 квартир. Сейчас новые квартиры в недостроенном доме ожидают 317 дольщиков.

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