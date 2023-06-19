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НовостиОбщество19 июня 2023 7:18

В Перми открывается новый магазин турецкой одежды Koton

Он начнет работать в этом месяце
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце июня в Перми откроется магазин турецкого бренда одежды Koton. Он разместится в ТРК «СемьЯ» на третьем этаже первой очереди. Об этом рассказали в администрации торгового центра.

Бренд предлагает одежду для мужчин, женщин и детей. Точную дату открытия отдела сообщат позднее.

Отметим, что в минувшие выходные в ТРК «СемьЯ» открылся магазин одежды Zolla, а 20 июня открывается магазин обуви и аксессуаров Monro.

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