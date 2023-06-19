Кафе музея «Хохловка» под Пермью закрыли на 30 дней из-за отравления детей

Фото: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» / ВКонтакте

Вспышка кишечной инфекции произошла среди несовершеннолетних посетителей кафе в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» под Пермью. Сотрудники краевого Роспотребнадзора провели обследование в точке общепита и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Деятельность кафе приостановили на 30 суток. Выехавший в деревню Гора Хохловского сельского поселения Пермского округа судебный пристав опечатал заведение. Работа кафе создавала реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Организовавшего питание в кафе предпринимателя предупредили об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.

«На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда», - подчеркнули в службе судебных приставов по Пермскому краю.

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