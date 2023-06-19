Сотрудница «Азота» удостоена ведомственной награды

Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получила Марина Новикова, оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве цеха № 5 — слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

На предприятии она трудится 33 года. За это время освоила все стадии производства слабой азотной кислоты, несколько смежных специальностей, начиная от аппаратчика подготовки сырья и машиниста компрессорных установок до аппаратчика, абсорбции и окисления. Марина Новикова принимала активное участие в проведении пусковых операций агрегатов унифицированных кислотных линий (УКЛ) после модернизации, в результате чего производительность одного агрегата выросла до 380 тонн в сутки.

Евгений Стрельников, начальник цеха №5 — слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Эта награда — одна из самых значимых для работников химической промышленности. Марина Ильинична — ключевой сотрудник. От правильности ее действий и быстроты реакции за пультом управления агрегатом зависит многое.Все операторы ДПУ, которые приходят к нам на стажировку, проходят у нее обучение. Благодаря таким инициативным и ответственным людям, предприятие работает стабильно.

Справка КП

Ведомственные знаки отличия вручаются работникам за достижение высоких производственных показателей, повышение эффективности производства и качества продукции. За 10 лет в филиале «Азот» награды Министерства промышленности и торговли РФ были вручены более 100 сотрудников.