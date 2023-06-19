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НовостиОбщество19 июня 2023 6:04

В первый день летний фестиваль «Город встреч» посетили 50 тысяч пермяков

17 июня на набережной выступила группа «Чайф»
Екатерина Оборина
Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

В выходные в Перми открылся летний фестиваль «Город встреч». На вечер 17 июня набережная Камы у Речного вокзала превратилась в большую сцену, а группа «Чайф» вместе с пермскими артистами выступили с палубы теплохода.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канал, за первый день фестиваль посетили 50 тысяч человек. В воскресенье фестиваль продолжился Первыми семейными спортивными играми. Они прошли в амфитеатре набережной.

Однако на этом большой фестиваль «Город встреч» не заканчивается. Он продлится по 26 августа. Впереди еще много событий и известных гостей, лето будет насыщенным, отметил глава Прикамья.

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