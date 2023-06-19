В первый день летний фестиваль «Город встреч» посетили 50 тысяч пермяков

Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

В выходные в Перми открылся летний фестиваль «Город встреч». На вечер 17 июня набережная Камы у Речного вокзала превратилась в большую сцену, а группа «Чайф» вместе с пермскими артистами выступили с палубы теплохода.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канал, за первый день фестиваль посетили 50 тысяч человек. В воскресенье фестиваль продолжился Первыми семейными спортивными играми. Они прошли в амфитеатре набережной.

Однако на этом большой фестиваль «Город встреч» не заканчивается. Он продлится по 26 августа. Впереди еще много событий и известных гостей, лето будет насыщенным, отметил глава Прикамья.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер