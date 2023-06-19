В Пермском крае ищут 35-летнего мужчину, пропавшего с лесной делянки

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Пермском крае ищут пропавшего 35-летнего Павла Филимонова. В субботу, 17 июня, мужчина ушел с лесной делянки, расположенной возле деревни Носково Очерского округа, и исчез. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, сообщили в Поисковом отряде «Регион59». Волонтеры объявили поиски молодого человека.

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые. В тот день он был одет в камуфляжные штаны и кофту, на ногах черные кроссовки. Волонтеры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении этого человека, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

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