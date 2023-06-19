В Перми для строительства оздоровительного центра на Гайве ищут инвестора

Фото: "КП" Архив

В Перми на Гайве появится многофункциональный оздоровительный центр. Он разместится на двух соединенных участках по улицам Репина, 74а и Луговского. Их общая площадь составляет 3,3 тысячи квадратных метра.

Сейчас для строительства объекта ищут инвестора. Как сообщает Business Class со ссылкой на департамент экономики и промышленной политики горадминистрации, пока заявки от потенциальных инвесторов не поступали. Объем инвестиций оценивается в 250 млн рублей.

В оздоровительном центре будут спортзалы для занятий мини-футболом и борьбой, а также банный комплекс. Единовременная пропускная способность не должна быть менее 22 человек.

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