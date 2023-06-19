В июне в Пермском крае подорожал бензин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прикамье продолжает дорожать бензин. С 5 по 11 июня средняя потребительская цена за литр выросла на 15 копеек и составила 52,52 рубля. Об этом сообщили в Росстате.

АИ-92 подорожал на 16 копеек, и цены на него достигли 48,08 рубля. АИ-95 стал дороже на 20 копеек и теперь стоит до 52,27 рубля. АИ-98 и дизельное топливо не подорожали. Цена на них составляет 62,85 и 59,89 рубля соответственно.

Отмечается, что в Пермском крае самые высокие цены на автомобильное топливо среди регионов Приволжского федерального округа. Также средняя цена по России оказалась ниже.

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