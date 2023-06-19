Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 19 июня к 08:00 затруднения в движении транспорта в 7-9 баллов перед Коммунальным мостом на ул. Спешилова от ул. Жукова, а также на ул. Борцов Революции. Затор вызван ремонтом части мостового покрытия.

В ночь с 16 на 17 июня началось фрезерование асфальтобетонного покрытия низовой части моста. Движение в границах проведения работ на мосту организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом из направлений. Работы по замене асфальтобетона на одной из сторон моста планируется завершить до середины июля. Одновременно с заменой асфальтобетона будут выполняться работы по гидроизоляции проезжей части и ремонт системы водоотвода моста (водоотводных трубок).

В Индустриальном районе замедленно движение от Западного обхода до развязки ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

В Мотовилихе скопление транспорта на ул. Уинской при движении в сторону ул. Старцева в районе ул. Грибоедова, а также на ул. Мостовой до ул. Фокинской от ул. Огородникова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 31 км. Температура воздуха +10 градусов, пасмурно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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