Пермская транспортная прокуратура займется проверкой владельца теплохода, севшего на мель

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Уральская транспортная прокуратура сообщила, что пермское подразделение начало проверку обстоятельств посадки на мель в районе села Черный Яр Астраханской области трехпалубного теплохода «Павел Бажов», следовавшего по маршруту Пермь-Астрахань.

- Пермской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению судовладельцем - ООО «Теплоходная компания «Большой Маяк» - законодательства о безопасности судоходства,- сообщили в прокуратуре.

Напомним, трехпалубный теплоход «Павел Бажов» сел на мель на Волге ночью 18 июня. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области, на его борту находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. При ЧП никто из людей не пострадал. Но снять с мели теплоход не удается.

Тем временем следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте также начали доследственную проверку происшествия с пассажирским теплоходом.