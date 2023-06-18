В Прикамье разыскивают мужчину с татуировкой в виде черепа с ключами

Фото: поисковый отряд «ПрикамьеПоиск

36-летний Денис Толстиков уехал из дома в городе Оса 12 июня. Он собирался отправиться в Нижневартовск, но там не появился. И сейчас его местонахождение неизвестно. Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» объявили розыск Дениса.

Приметы пропавшего: на вид 30-35 лет, рост 172-175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Из особых примет - татуировка в виде черепа с гаечными ключами на левом плече.

Был одет в черную олимпийку, джинсы болотного цвета. С собой в бело-синей сумке у него были документы.

Если вы знаете что-то о местонахождении Дениса Толстикова, сообщите в полицию или поисковый отряд по телефону: 8-922-34-567-02.