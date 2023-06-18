В Пермском крае пик похолодания ожидается в ночь на 20 июня

Погода не для купальников, вот пальто - самое то! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центральной части России стоит жаркая летняя погода. А в Пермском крае продолжается арктическое вторжение. Похолодание может продлиться до 23 июня. В понедельник и вторник среднесуточная температура воздуха ожидается на 8-10 градусов ниже нормы. Ночью столбик термометра может опуститься до 0…+5 .

- 18 июня в Лысьве было совсем не по-летнему холодно – всего +5,5° с дождем, - рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Локальная зона аномального холода связана с влиянием ложбины пониженного давления, в системе которой выпадают осадки. А на остальной территории Пермского края пик холодов ожидается в ночь на 19 и 20 июня, когда есть вероятность заморозков, хотя и не таких сильных, как неделю назад.