В Пермском крае арестовали мужчину, забившего жену до смерти поленом

Фото: следственное управление СК России по Пермскому краю

Утром 14 июня в одном из частных жилых домов города Чайковский разгорелась ссора между супругами. В ходе конфликта муж схватил полено и стал избивать им жену.

- От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в следственном управленим СК России по Пермскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Подозреваемый был взят под стражу.

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