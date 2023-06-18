Теплоход «Павел Бажов», отправившийся в круиз из Перми, сел на мель под Астраханью

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Жаркое засушливое лето сказалось на количестве воды в реках. Мы уже писали о том, что обмелела Кама. Но и в Волге уровень воды значительно понизился.

В результате этого, трехпалубный теплоход «Павел Бажов», шедший по маршруту Пермь-Астрахань-Пермь, сел на мель на Волге. ЧП произошло ночью 18 июня в районе села Черный Яр Астраханской области.

- На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Погибших и пострадавших нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области.

Сейчас теплоход пытаются снять с мели.

Тем временем следователи начали проверку обстоятельств ЧП.

- Астраханский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту происшествия с пассажирским теплоходом, - сообщили в Западном МСУ на транспорте СК России.