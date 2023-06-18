В Перми на набережной выступит финалистка шоу «Голос»

Мариам Мерабова споет на набережной Камы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все лето в Перми можно абсолютно бесплатно слушать самых разнообразных музыкантов, певцов, артистов - в честь 300-летия города.

Вот и 22 июля в амфитеатре на набережной пройдет концерт Второго фестиваля джазовой музыки Летоjazz. С 19:00 до 21:00 все желающие смогут послушать великолепных джазовых музыкантов, в том числе финалистку популярного шоу «Голос», певицу с мощной энергетикой и безграничными вокальными возможностями - Мариам Мерабову. Также на набережной выступят джазовый коллектив «Меджикул» и оркестр под руководством Заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина.

А затем фестиваль переместится в концерт-холл «Атмосфера» (улица Сибирская, 16). Кроме Мариам Мерабовой там выступят восходящая звезда американского джаза – саксофонист Армир Ли, Трио Народного артиста России Даниила Крамера и «Саша Алмазова и Non Cadenza». В концерт-холл вход будет уже платным, билеты от 900 до 2500 рублей. (16+)