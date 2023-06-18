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НовостиЗвезды18 июня 2023 9:59

В Перми на набережной выступит финалистка шоу «Голос»

Мариам Мерабова примет участие во Втором фестивале джазовой музыки Летоjazz
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Мариам Мерабова споет на набережной Камы

Мариам Мерабова споет на набережной Камы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все лето в Перми можно абсолютно бесплатно слушать самых разнообразных музыкантов, певцов, артистов - в честь 300-летия города.

Вот и 22 июля в амфитеатре на набережной пройдет концерт Второго фестиваля джазовой музыки Летоjazz. С 19:00 до 21:00 все желающие смогут послушать великолепных джазовых музыкантов, в том числе финалистку популярного шоу «Голос», певицу с мощной энергетикой и безграничными вокальными возможностями - Мариам Мерабову. Также на набережной выступят джазовый коллектив «Меджикул» и оркестр под руководством Заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина.

А затем фестиваль переместится в концерт-холл «Атмосфера» (улица Сибирская, 16). Кроме Мариам Мерабовой там выступят восходящая звезда американского джаза – саксофонист Армир Ли, Трио Народного артиста России Даниила Крамера и «Саша Алмазова и Non Cadenza». В концерт-холл вход будет уже платным, билеты от 900 до 2500 рублей. (16+)