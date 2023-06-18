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НовостиПроисшествия18 июня 2023 7:47

В Пермском крае муж с женой еле спаслись из горящей бани

Оба получили серьезные ожоги
Елена ТРЕТЬЯКОВА
За сутки в Пермском крае произошло 52 пожара.

За сутки в Пермском крае произошло 52 пожара.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В субботу, 17 июня, загорелась баня в поселке Полазна Добрянского округа. Приехавший на место пожарные обнаружили, что горит обрешетка кровли бани. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В момент пожара в бане парились пожилые муж с женой. Обнаружив пожар, женщина позвала мужа из парилки и помогла ему выйти наружу. Тем не менее оба пенсионера получили термические ожоги тела различной степени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике,- рассказали в ведомстве.

Всего за сутки в Пермском крае произошло 52 пожара. Основной причиной их возникновения стало неосторожное обращение с огнем.