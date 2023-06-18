Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун проведет для пермяков утреннюю зарядку

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 июня концертом «Чайфа» в Перми открылся летний фестиваль «Город встреч». А 18 июня в рамках фестиваля на набережной пройдут Первые семейные спортивные игры. Принять в них участие смогут все пермяки. В 9.30 начнется регистрация участников. А с 10:30 до 11:00 олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун проведет для всех желающих утреннюю зарядку.

В программу спортивных игр войдет семейная эстафета для трех поколений: дартс для дедушек, северная ходьба для бабушек, гиревой спорт для пап, легкая атлетика для мам, , баскетбольная конкурсная полоса для ребят до 18 лет, детский кроссфит для детей с 6 до 12 лет и беговелик для малышей до 5 лет.

Завершит спортивный праздник выступление музыкальной группы.