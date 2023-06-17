В Пермском крае автобус сбил 18-летнего парня на велосипеде

В ДТП пострадал велосипедист. Фото: ЧП Березники ВКонтакте.

В Соликамске днем 17 июня произошло ДТП на перекрестке улиц Лесная и Водники. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 18-летний молодой человек не пропустил автобус, у которого была «главная дорога». ПАЗ сбил велосипедиста.

Молодой человек получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские проводят проверку после случившегося.

Кстати, сегодня утром произошло смертельное ДТП в Нытвенском районе. Водитель легковушки погиб.

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