Пермские блогеры спали на столе из-за клопов и тараканов в TikTok-хаусе

- Ложусь спать, просыпаюсь весь обкусанный. Фото: ПУШКА / YouTube.com

Пермские блогеры Настя и Даня Титовы дали интервью YouTube-каналу «Пушка». Ребята рассказали с какими неприятностями им пришлось столкнуться, когда они состояли в TikTok-хаусе.

«Ложусь спать, просыпаюсь весь обкусанный. Клопы. И пришлось спать ночью на столе, чтобы клопы не залезали», - рассказал Даня.

Настя поделилась, что потом еще появились тараканы и ребятам пришлось съехать, пока там проводили дезинфекцию. Напомним, Настя и Даня Титовы из Пермского края, блогерством они начали заниматься здесь, теперь у них многотысячная армия подписчиков.

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