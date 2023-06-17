За сутки жители Пермского края перевели мошенникам 9 миллионов рублей

Пермяки продолжают "отдавать" деньги мошенникам. Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Пермского края продолжают становиться жертвами мошенников. В региональном Главке рассказали, что за одни сутки доверчивые пермяки лишились в общей сложности 9 миллионов рублей.

В большинстве случаев людям звонили лжесотрудники банка, убеждая, что от их имени пытаются взять кредит. Чтобы это предотвратить, нужно самим взять кредит и перевести все деньги в «безопасное» место.

Полицейские в очередной раз напоминают, что не нужно называть цифровой код из СМС-сообщения, цифры с тыльной стороны банковской карты, ничего не делать под диктовку со своей картой, не скачивайте и не устанавливайте на телефон программы.

Если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник банка, положите трубку и сами перезвоните в банк.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, звоните 102.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65