Заявления Грефа на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба Сбера

В ходе делового завтрака в рамках Петербургского экономического форума глава Сбербанка Герман Греф рассказал о росте числа акционеров Сбера и дивидендной политике банка. По словам Грефа, в Сбере фиксируется увеличение числа своих акционеров, доля нерезидентов составляет около 30%.

«У нас доля нерезидентов сократилась, сейчас она заморожена в силу обстоятельств. Сейчас примерно треть нерезидентов, мы сейчас видим очень активное расширение нашей акционерной базы за счет физических лиц в первую очередь. Их количество за последние месяцы увеличилось в 2,5 раза. Мы видим, что этот тренд не ослабевает, нас все больше и больше покупают», - сказал Греф изданию ТАСС.

Также глава Сбера отметил, что Сбербанк планирует сохранить дивидендную политику и ориентируется на 50% от чистой прибыли.

«Я сейчас не готов анонсировать конкретные цифры в процентах, но мы в нашей среднесрочной стратегии записали, что ориентируемся на 50% от чистой прибыли. Пока обстоятельств, которые не позволят нам это выполнить, нет», - прокомментировал он.