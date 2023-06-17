Татьяна Завьялова: В странах ШОС существует значительный спрос на услуги ESG

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Старший вице-президент Сбера по ESG Татьяна Завьялова в интервью «Коммерсанту» рассказала, с чем связан рост спроса на ESG-рейтингование в странах ШОС.

По словам вице-президента, на развитие ESG-практик влияет растущий спрос со стороны инвесторов, а также достаточно развитое регулирование в странах—партнерах Европы и Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), где наблюдается резкий рост числа инициатив в области развития ESG-стандартов, связанной инфраструктуры и регулирования.

ESG-рейтингование, в свою очередь, является одним из наименее унифицированных и непрозрачных, но очень значимых инструментов ESG-инфраструктуры, который позволяет инвесторам оценивать компании c точки зрения социальных и экологических критериев, качества корпоративного управления. В конечном счете, именно эта оценка становится основанием для принятия решения об инвестировании.

«В странах ШОС, в частности на таких рынках, как Китай, Индия, Россия, Казахстан, существует значительный спрос на услуги ESG-рейтингования. И это неудивительно, учитывая объем инвестиций, направляемых в этих странах, в «новую» экономику, а именно в зеленую энергетику, декарбонизацию, электротранспорт и т.д.», - рассказала Завьялова изданию "Коммерсант".

Представитель Сбера также отметила, что пока в странах ШОС, как и в остальном мире, отсутствуют единые стандарты предоставления ESG-рейтингов. Более того, деятельность поставщиков услуг в области ESG-рейтингования не является предметом регулирования на государственном уровне и формализуется на уровне руководств, рекомендаций, частных или добровольных стандартов.

По словам Завьяловой, гармонизация методологий требует более детальной проработки как на национальном уровне, так и на уровне дружественных объединений.

«Совсем недавно, в мае, совместно с Минэкономразвития России мы провели экспертную дискуссию, посвященную теме ESG-рейтингования в странах ШОС «Перспективы сближения подходов к ESG-рейтингам и активизации регионального сотрудничества». Мероприятие собрало регуляторов, провайдеров ESG-рейтингов и участников рынка не только из стран—членов ШОС, но и представителей стран-наблюдателей и партнеров организации по диалогу. Всего более 100 человек из 8 стран.

В рамках обсуждения участники сошлись во мнении, что инициирование диалога по вопросам ESG-регулирования, и в частности ESG-рейтингования, является важным направлением развития взаимодействия между странами—членами ШОС. Эксперты также сформулировали несколько ключевых рекомендаций по дальнейшему развитию диалога в этой области. На первом этапе речь пойдет о формировании коммуникационной экспертной платформы для регулярного обмена опытом и обсуждения текущего статуса развития практик ESG-регулирования. Это позволит всем участникам диалога иметь актуальную информацию о статусе развития ESG-регулирования в каждой из стран ШОС, наладить взаимодействие между регуляторами и профильными негосударственными организациями. Впоследствии это даст возможность оценить готовность стран ШОС к гармонизации существующих подходов. В том числе путем разработки и развития единых инструментов, направленных на расширение потоков ESG-финансирования для решения социальных и экологических задач, стоящих перед нашими странами», - рассказала она.