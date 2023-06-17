Сбер планирует увеличить портфель ответственного финансирования на 30% в 2023 году

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Сбер увеличит портфель ответственного финансирования в этом году на 30% - до 1,7 трл рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Если говорить про Сбер, то наш портфель ответственного финансирования, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн руб. В наших планах увеличить его за этот год на 30%, до 1,7 трлн руб. Рост портфеля говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые», - прокомментировал Ведяхин.

Также первый зампред Сбера отметил, что в 2023 году ожидается увеличение объемов размещения новых ESG-облигаций на 5–17%. По его словам, в России, как и во многих других странах мира, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, в которой Сбер принимает активное участие.

«Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований. Ключевыми объединениями для нас являются ШОС и БРИКС, и мы вместе с Минэкономразвития России уже ведем работу в этом направлении», - рассказал руководитель Сбера.