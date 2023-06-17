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НовостиПолитика17 июня 2023 12:52

Назначен директор департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края

Им стал Артем Вороненко
Анна Маркова
Артем Вороненко. Фото: соцсети.

Артем Вороненко. Фото: соцсети.

В Пермском крае Артем Вороненко назначен директором департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края.

Он лично подтвердил эту информацию «КП». До этого Вороненко занимал должность заместителя. На его место придет Вероника Кушнарева.

Напомним, с 1 августа 2022 года официально создан департамент информационной политики администрации губернатора, который заменил собой департамент пресс-службы.

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