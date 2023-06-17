Назначен директор департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края

Артем Вороненко. Фото: соцсети.

В Пермском крае Артем Вороненко назначен директором департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края.

Он лично подтвердил эту информацию «КП». До этого Вороненко занимал должность заместителя. На его место придет Вероника Кушнарева.

Напомним, с 1 августа 2022 года официально создан департамент информационной политики администрации губернатора, который заменил собой департамент пресс-службы.

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