В Пермском крае в ДТП погиб 27-летний водитель

Водитель погиб на месте аварии. Фото: ЧП ДТП Пермь.

В Пермском крае 17 июня произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария случилась в 5.30. По дороге Нытва – Григорьевское - Ильинск двигался автомобиль ваз 2110.За рулем был водитель 1996 года рождения.

По предварительной информации, он не справился с управлением, машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства автоаварии.

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