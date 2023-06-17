Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 11:37

Для пермяков пустят дополнительную кольцевую электричку после концерта «Чайфа»

Расскажем об изменении расписания на сегодня
Анна Маркова
После концерта на набережной можно уехать на электричке.

После концерта на набережной можно уехать на электричке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 17 июня на городской набережной Камы открылся фестиваль «Город встреч». Его режиссером выступает прославленный российский фигурист, продюсер Илья Авербух.

Программа фестиваля насыщенная: перфомансы, выступления танцевальных коллективов, модный показ, шоу от актрисы Зои Бербер. В 20 часов выступит рок-группа «Гуарана», а с 21:00 до 23:00 состоится концерт группы «Чайф».

Приехать на концерт и уехать с концерта «Чайфа» можно будет на спецрейсе кольцевой электрички, который запустили под летний фестиваль.

Прибытие на Пермь-1:

6047/6048 в 18:00

6049/6050 в 19:22

Специальный рейс 6042/6041 (кольцевая электричка)

Пермь-2 23:10

Пермь-1 23:16-23:20

Мотовилиха 23:24-23:25

Молодёжная 23:34-23:35

Левшино 23:40-23:48

Кабельная 23:58-23:59

Пермь-Сорт 00:12-00:21

Пермь-2 00:28

Также уехать с концерта можно на автобусах №3, 10, 14, 15, 20, 50, 51, 53 и 60, а также №4, 7, 8 и 11.

№3, 15, 20, 51 и 60 будут отправляться не по расписанию, а по наполняемости после 22:30. Автобусы №3 и 51 будут забирать пассажиров с остановочного пункта «Сквер имени Решетникова».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65