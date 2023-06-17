Для пермяков пустят дополнительную кольцевую электричку после концерта «Чайфа»

После концерта на набережной можно уехать на электричке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 17 июня на городской набережной Камы открылся фестиваль «Город встреч». Его режиссером выступает прославленный российский фигурист, продюсер Илья Авербух.

Программа фестиваля насыщенная: перфомансы, выступления танцевальных коллективов, модный показ, шоу от актрисы Зои Бербер. В 20 часов выступит рок-группа «Гуарана», а с 21:00 до 23:00 состоится концерт группы «Чайф».

Приехать на концерт и уехать с концерта «Чайфа» можно будет на спецрейсе кольцевой электрички, который запустили под летний фестиваль.

Прибытие на Пермь-1:

6047/6048 в 18:00

6049/6050 в 19:22

Специальный рейс 6042/6041 (кольцевая электричка)

Пермь-2 23:10

Пермь-1 23:16-23:20

Мотовилиха 23:24-23:25

Молодёжная 23:34-23:35

Левшино 23:40-23:48

Кабельная 23:58-23:59

Пермь-Сорт 00:12-00:21

Пермь-2 00:28

Также уехать с концерта можно на автобусах №3, 10, 14, 15, 20, 50, 51, 53 и 60, а также №4, 7, 8 и 11.

№3, 15, 20, 51 и 60 будут отправляться не по расписанию, а по наполняемости после 22:30. Автобусы №3 и 51 будут забирать пассажиров с остановочного пункта «Сквер имени Решетникова».

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