В Пермском крае с 17 по 20 июня ожидаются заморозки до – 3 градусов

Заморозки больше ожидаются на севере и востоке Прикамья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае ожидаются заморозки, об этом сообщает МЧС. С 17 по 20 июня местами по краю похолодает до – 3 градусов. Владельцам дач и огородов стоит укрыть растения, такого понижения температуры они могут не выдержать.

Подробно о погоде мы рассказывали в нашем материале. Напомним, синоптики предупредили пермяков, что до нас добрался воздух из Арктики.

Холоднее будет на севере и востоке края, где максимальные температуры днем не дотянут до отметки +10 градусов. А ночи будут малооблачными и очень холодными.

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