В Усть-Качке незаконно сдали в аренду 13 муниципальных объектов

Рассмотрение дела УФАС запланировано 12 июля 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае после обращения Совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения, УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Пермского муниципального округа.

Чиновники проигнорировали предупреждения вернуть в муниципальную собственность объекты водоснабжения и водоотведения в Усть-Качке, незаконно переданные в аренду в 2017 году.

По закону администрация должна была проводить конкурентные процедуры среди желающих использовать муниципальные объекты ЖКХ и заключить с победителем торгов концессионное соглашение.

Рассмотрение дела запланировано 12 июля 2023 года.

Кстати, компания «Пермь-Арена», которая была создана Фондом развития Пермского края, чтобы курировать строительство многофункциональной спортивной арены, приступила к поиску подрядчика. Спортобъект на 10,5 тысяч мест планируется построить в районе ДКЖ, на территории бывшего Товарного двора. Начальная цена закупки – 17,097 миллиарда рублей.

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