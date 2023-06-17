В Усть-Качке незаконно сдали в аренду 13 муниципальных объектов

Рассмотрение дела УФАС запланировано 12 июля 2023 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае после обращения Совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения, УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Пермского муниципального округа.
Чиновники проигнорировали предупреждения вернуть в муниципальную собственность объекты водоснабжения и водоотведения в Усть-Качке, незаконно переданные в аренду в 2017 году.
По закону администрация должна была проводить конкурентные процедуры среди желающих использовать муниципальные объекты ЖКХ и заключить с победителем торгов концессионное соглашение.
Рассмотрение дела запланировано 12 июля 2023 года.
Кстати, компания «Пермь-Арена», которая была создана Фондом развития Пермского края, чтобы курировать строительство многофункциональной спортивной арены, приступила к поиску подрядчика. Спортобъект на 10,5 тысяч мест планируется построить в районе ДКЖ, на территории бывшего Товарного двора. Начальная цена закупки – 17,097 миллиарда рублей.
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