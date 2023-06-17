В Перми за один день спасатели предотвратили четыре несчастных случая на воде

На пермских "пляжах" уже дежурят спасатели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми примерно на неделю похолодало, купаться и загорать не очень комфортно, тем не менее, если соберетесь отдыхать у реки, в городе организованно четыре места отдыха. Они готовы к приему отдыхающих, так сообщает городская администрация.

Спасательные посты установлены: на правом берегу реки Кама в районе Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, в районе железнодорожной станции «КамГЭС», на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

Здесь будут дежурить спасатели, всего за лето на смены выйдет 75 спасателей. В популярных местах отдыха они начали работать уже с 1 июня. Ведется и патрулирование Камы на катере.

15 июня матросами-спасателями Пермской городской службы спасения было предупреждено 4 несчастных случая. Спасатели напоминают, что нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, оставлять детей без присмотра у воды.

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