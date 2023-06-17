Пермский край заключил соглашение о развитии туристического маршрута «Медвежий тракт»

На форуме было подписано множество соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Фото: t.me/mahonin59

На Петербургском международном экономическом форуме Пермский край заключил трехстороннее соглашение о развитии межрегионального туристического маршрута «Медвежий тракт».

В Минтрансе Прикамья рассказали, «Медвежий тракт» - межрегиональный автобусный туристический маршрут. Он соединит Пермский край в одну туристическую линию с городами «Золотого кольца России», проходя по федеральной трассе Р-243 по маршруту Ярославль – Кострома – Киров – Пермь.

В конечном счете в двух регионах появится единый инфраструктурный коридор с многофункциональными зонами, куда войдут АЗС, АГЗС, отели и мотели, кафе.

Планируется также установить Информационные туристические центры, которые будут предоставлять гостям и жителям регионов сведения о достопримечательностях.

Напомним, также на ПЭМФ утвердили этапы реконструкции стадиона «Юность» на ул. Сибирской, 47 в Перми. Ее будут проводить в рамках благотворительного проекта «Газпром – детям».

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