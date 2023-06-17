В Хохловке 17 и 18 июня пройдет фестиваль «ЭкоПикник»

Фестиваль продлится в Хохловке два дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на фестиваль «ЭкоПикник». Он пройдет 17 и 18 июня. Организаторы обещают три тематических маршрута-променада по территории музея, а еще различные мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и настольные игры.

К примеру, там можно будет заняться скандинавской ходьбой. На фестиваль пригласили опытных инструкторов по северной ходьбе.

Художница Анна Амирханова научит делать воздушных змеев из бумаги. Затем запустят их в небо над «Хохловкой».

Дизайнер Евгения Радостева создает из пакетов износостойкий материал, из которого производит изделия для хранения и организации вещей. Расскажет подробнее об этом.

А еще гости смогут попробовать суп в хлебном стакане или шаверму в стакане.

Музей работает с 1100 до 18.00 (касса до 17.00). Время работы фестивальных площадок с 11:00 до 18:00. Билеты на мероприятие можно купить на сайте Пермского краеведческого музея или в кассах музея «Хохловка».

Сотрудники музея просят оставить животных дома. Посещать музей с домашними животными нельзя.

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