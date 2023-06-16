Таланты из Перми участвуют в конкурсе авторской песни юбилейного Грушинского фестиваля

Фото: grushinfestival

Продолжается прием заявок на конкурс авторской песни юбилейного Грушинского фестиваля. Заявки уже подали конкурсанты более чем из 15 городов России от Калининграда до Улан-Удэ и Североморска. Больше всего участников заявилось из Самарской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Башкортостана и Омска. Также среди участников – авторы-исполнители из Екатеринбурга и Сверловской области, Перми, Пензы и Челябинска, Саратовской области, Оренбурга. Есть и участники из Белоруссии, города Витебск.

Юбилейный пятидесятый Грушинский фестиваль традиционно пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля. В фестивале примут участие народный артист Росии Олег Митяев, Никита Высоцкий, Виктор Третьяков, Тимур Шаов, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Роман Ланкин и Сергей Шитов, Вадим Егоров, Елена Фролова и многие другие легендарные исполнители.

Участие в первом туре конкурса можно принять онлайн, прислав заявку до 20 июня 2023 года на сайте https://grushinfestival.ru/konkurs/

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер